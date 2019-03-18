بالصور| المنتخب يتدرب بالجيم قبل مواجهة النيجر

كتب: شادي ممدوح خاض لاعبو المنتخب الوطني تدريبهم داخل صالة الجيم، في حضور جميع افراد الجهاز الفني واستمر قرابة الساعة ثم توجهوا لتناول الغذاء. ويستعد لاعبو المنتخب للخضوع للوزن قبل خوض الفريق مران اليوم في السادسة والنصف بمشاركة عمار حمدي وعبد الرحمن مجدي ليرتفع العدد الي 18 لاعبا. ويستعد المنتخب لمواجهة النيجر 23 مارس الجاري بالجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019. تعليقات القراء

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