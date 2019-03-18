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الامارات | استدعاء نيمار والقطري الخليفي للمثول أمام محكمة كاتالونيا

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجأت محكمة إسبانية هذا الأسبوع إلى 27 سبتمبر، النظر في الدعوى القضائية بين البرازيلي نيمار وناديه السابق المرتبطة بالمكافآت لدى تجديد عقده، بحسب ما أفادت السلطات القضائية الإثنين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم تكشف السلطات تفاصيل هذه القضية، لكن الصحف الإسبانية أشارت إلى إمكانية مثول نيمار والقطري ناصر الخليفي، رئيس ناديه الحالي باريس سان جرمان، أمام المحكمة الناظرة في القضية.

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وأوضحت محكمة كاتالونيا أن "الإجراء الذي كان من المقرر أن يقام في 21 مارس الحالي، بين نيمار دا سيلفا جونيور ونادي برشلونة لكرة القدم تم إرجاؤه. الموعد الجديد حدد في 27 من الشهر ذاته".

وأقام النادي "الكاتالوني" دعوى بحق نيمار لخرقه العقد المبرم بين الطرفين بعد أقل من عام على توقيعه تجديد عقده لمدة خمس سنوات، وذلك بانتقاله في صيف 2017 الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، هي قيمة البند الجزائي لفسخ عقده.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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