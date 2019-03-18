شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصعد للمركز الـ 13 بعد الفوز بـ 35 ميدالية متنوعة في الأولمبياد الخاص بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد الأبطال المصريون إلى مكانة متقدمة في جدول ترتيب ميداليات الأولمبياد الخاص بأبوظبي، حتى منافسات، اليوم الإثنين، بالوصول إلى المركز الثالث عشر من بين 190 دولة مشاركة، بعدما جمعوا 35 ميدالية (14 ذهببية و14 فضية و7 برونزيات).

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وانطلقت فعاليات الأولمبياد الخاص للألعاب الصيفية العالمية بمدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى 21 مارس الجاري.

وكانت أحدث تتويجات الفراعنة على يد البطلة مريم عادل، الفائزة بالميدالية البرونزية، كما شهد اليوم حصول البطل المصري أيمن صبور على فضية سباق 50 مترًا، ضمن منافسات السباحة، فيما يعد من أبرز الإنجازات المصرية بالألعاب فوز البطل محمد فرغلي بذهبية رفع الأثقال.

وتحتل روسيا المركز الأول في الأولمبياد برصيد (34 ذهبية و25 فضية و11 برونزية)، ثم الإمارات العربية المتحدة كثان برصيد (33 ذهبية و19 فضية و25 برونزية)، ثم الهند كثالث برصيد (30 ذهبية و34 فضية و32 برونزية).