شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يصعد لدور الـ 32 في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل علاء أبو القاسم، لاعب المنتخب الوطني الأول للسلاح، لدور الـ32 من بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش، والمقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تأهل «أبو القاسم» لدور الـ32 عقب فوزه على بطل كندا بنتيجة 15 - 10.

ويعد «أبو القاسم» من اللاعبين المميزين والذين يحرص اتحاد اللعبة على إعدادهم للصعود لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، المقرر إقامتها بطوكيو 2020.