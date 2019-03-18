شكرا لقرائتكم خبر عن «سواريز» يغيب حوالي أسبوعين عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها نادي برشلونة الإسباني على مهاجمه الأوروجواني لويس سواريز غياب اللاعب للإصابة لمدة قد تصل إلى أسبوعين.

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وأشارت الفحوصات، تعرضه لإصابة بالتواء في الكاحل، أمس، أمام ريـال بيتيس، ما تطلب تغييره قبل نهاية المباراة، التي فاز بها البلوجرانا برباعية مقابل هدف.

وسيغيب اللاعب عن فريقه ما بين 10 لـ 15 يومًا، ما يعني غيابه عن منتخب بلاده أيضًا في فترة التوقف الدولي التي ستشهد خوضه مباراتين.

وتبقى النقطة الجيدة بالنسبة لبرشلونة هي قضاء اللاعب لمعظم وقت الإصابة أثناء التوقف الدولي، فيما سيبتعد عن المشاركة فقط مع برشلونة في مباراة الجولة القادمة من الدوري الإسباني أمام إسبانيول في دربي كتالونيا.