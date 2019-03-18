تشيلسي يطالب يويفا بفتح التحقيقات في واقعة "العنصرية"

أعلن نادي شيلسي عن إصدار بيانًا رسميًا أدان خلاله واقعة العنصرية التي تعرض لها أحد لاعبيه خلال مباراة البلوز أمام دينامو كييف الأوكراني التي جمعتهما بالدوري الأوروبي.

والتقى تشيلسي مع دينامو كييف في مباراة دور الـ16 للدوري الأوروبي، وفاز البلوز في مباراة الذهاب بثلاثية دون رد، قبل أن يمطر شباك الفريق الأوكراني في مباراة الإياب بخماسية نظيفة.

وجاء بيان تشيلسي كالآتي: "ندين واقعة العنصرية التي تعرض لها أحد لاعبينا من قبل بعض المشجعين خلال الدقائق الأخيرة من مباراة دينامو كييف".

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وأضاف البيان: "تم ابلاغ حكم المباراة بعد صافرة النهاية، كما أخبرنا رئيس وسكرتير النادي بالواقعة".

وأتم البيان: "ننتظر فتح تحقيق من يويفا واتخاذ الاجراءات اللازمة".

جدير بالذكر أن تشيلسي تأهل إلى منافسات ربع نهائي اليوروباليج وأوقعته القرعة في مواجهة مع سلافيا براج التشيكي