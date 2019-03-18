شكرا لقرائتكم دونجا: الإسماعيلى طوى صفحة دورى الأبطال للتركيز فى الدورى والكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد العاطى “دونجا” لاعب وسط الإسماعيلى أن الفريق استفاد من المشاركة ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى اكتساب اللاعبين خبرات جديدة أمام فرق من العيار الثقيل. وودع الدراويش منافسات دور المجموعات للبطولة القارية ، حيث كانت آخر مباراته أمس الأول أمام الافريقى التونسى والتى انتهت بخسارته بهدف نظيف مشكوك فى صحته. Advertisements وأضاف دونجا :”المشاركة الأفريقية تسهم فى الارتقاء بمستوى اللاعبين بجانب التعرف بشكل أكبر على كيفية التعامل مع الضغوط”. وواصل :”اغلقنا تلك الصفحة وسنركز على استكمال مشوارنا فى مسابقة الدورى فضلا عن بطولة كأس مصر”. وأتم اللاعب الذى كان ضمن التشكيلة المثالية فى الجولة الأخيرة لدورى الأبطال :”سنقاتل على مركز يضمن لنا الاستمرار فى المشاركة بأفريقيا وتحقيق نتائج مميزة تسعد الجماهير”.

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