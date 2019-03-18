دى ماريا أفضل لاعب فى كلاسيكو حديقة الأمراء...

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جدة - عمرو شويل حصد الجناح الأرجنتينى آنخيل دى ماريا ثمار تألقه مع باريس سان جيرمان أمام مارسيليا فى مباراة الكلاسيكو، التى جمعتهما مساء أمس بملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الدورى الفرنسى. وأعلنت الصفحة الرسمية لمسابقة الدورى الفرنسى بموقع "تويتر"، اختيار آنخيل دى ماريا أفضل لاعب بعدما سجل "هدفين" وصنع هدفاً آخر فى فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. Advertisements ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 77 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدورى الفرنسى متقدماً بفارق 20 نقطة عن ليل، الذى خسر أمام موناكو صفر-1 على أرضه، ليقترب خطوة إضافية من الاحتفاظ بلقبه.

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