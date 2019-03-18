شكرا لقرائتكم ماذا قال أجيرى لمحمد صلاح بعد أزمة التصريحات الأخيرة؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اتصالا بمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، بعد الهجوم الذى تعرض له مؤخرًا بسبب تصريحاته خلال إحدى المؤتمرات الصحفية، بجانب غيابه عن التهديف.

وقال مصدر بالمنتخب الوطنى لـ"الخليج 365"، أن أجيرى أشاد خلال المكالمة التى جمعته بالفرعون المصرى بمستواه أمام بايرن ميونخ فى دورى أبطال أوربا وفاز بها ليفربول 3/1 على ملعب أليانز أرينا، وطالب مدرب الفراعنة محمد صلاح بالتركيز داخل الملعب فقط وعدم تشتيت نفسه فى أى أمور أخرى حتى يستعيد نغمة التهديف سريعا وهو ما سيعيد العلاقات مع الجماهير سريعا.