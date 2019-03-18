شكرا لقرائتكم هانى رمزى "دكتور نفسانى" فى معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقوم هانى رمزى المدرب المساعد لـ خافيير أجيرى، بدور الطبيب النفسى للاعبين الجدد فى معسكر الفراعنة، الذى انطلق أمس، استعدادًا لمواجهتى النيجر ونيجيريا يومى 23 و26 مارس الجارى.

وقرر هانى رمزى الاجتماع مع لاعبى المنتخب الجدد كل على حدة، فور انضمامهم للمعسكر، خاصة لإكسابهم الثقة اللازمة لظهورهم الأول مع الفراعنة بشكل مميز يسمح للجهاز الفنى بالاعتماد عليهم فى المعسكرات المقبلة وبطولة الأمم ألأفريقية، التى تحتضنها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وضم أجيرى عددا من الوجوه الجديدة فى معسكر الفراعنة على رأسهم محمود علاء من الزمالك وأحمد فتوح من سموحة ومصطفى محمد من الطلائع وعمار حمدى من الاتحاد السكندرى ومحمد أبو جبل من سموحة وأحمد أيمن منصور وعماد نبيل ودنجا من بيراميدز وعبد الرحمن مجدى من الإسماعيلى.

ويعتمد أجيرى على مساعده هانى رمزى لتجهيز الوجوه الجديدة نفسيًا، لحمل قميص المنتخب والدفاع عن ألوانه فى ظل سياسة الجهاز الفنى فى الاعتماد على اللاعبين صغار السن والنزول بمعدل أعمار اللاعبين تدريجيًا.

وضم أجيرى 25 لاعبًا لمواجهتى النيجر ونيجيريا وهم:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ( الزمالك ) - محمد أبو جبل ( سموحة ) - أحمد الشناوى ( بيراميدز ) -عامر عامر ( الإنتاج الحربى ).

الدفاع: عمر جابر ( بيراميدز ) - محمد هانى ( الأهلى ) - على جبر ( بيراميدز ) - محمود علاء ( الزمالك ) - باهر المحمدى ( الإسماعيلى ) - أحمد أيمن منصور ( بيراميدز ) - كريم حافظ ( قاسم باشا التركى ) - أحمد أبو الفتوح ( سموحة ).

الوسط: عمرو السولية ( الأهلى ) - محمد الننى ( أرسنال الإنجليزى ) -طارق حامد ( الزمالك ) - على "غزال" ( فيرنس البرتغالى ) - نبيل عماد "دونجا" ( بيراميدز ).

وسط المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" ( قاسم باشا التركى ) - عمرو وردة ( أتروميتوس اليونانى ) - إسلام جابر ( الداخلية ) -عمار حمدى ( الاتحاد السكندرى ) -عبد الرحمن مجدى ( الإسماعيلى ).

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ( أولمبياكوس اليونانى ) - صلاح محسن ( الأهلى ) -مصطفى محمد ( طلائع الجيش ).