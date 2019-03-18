شكرا لقرائتكم صراع التانجو والسامبا يتحول من الملعب لـ"البلاى ستيشن"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأثنين، قرعة بطولة كأس الأمم الإلكترونية لكرة القدم، بمشاركة 20 فريقا، والتى تستضيفها لندن أبريل المقبل. البطولة مقسمة إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 5 منتخبات وجاءت كالتالى: المجموعة الأولى: إنجلترا وفنلندا وجنوب إفريقيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية Advertisements المجموعة الثانية: إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا والمكسيك والصين الشعبية المجموعة الثالثة: ألمانيا والنرويج والسويد والأرجنتين والبرازيل المجموعة الرابعة: البرتغال وروسيا وإستراليا والدنمارك وهولندا البطولة هى إضافة جديدة لجدول مسابقات الموسم الاحترافى الحالى لكرة القدم الإلكترونية، وتعد واحدة من البطولات الكبرى لألعاب فيفا 2019، ويشارك المنتخبات الوطنية من كافة الاتحادات القارية الستة، وتبلغ قيمة جوائز البطولة، التى ستقام يومى 13 و14 أبريل المقبل، 100 ألف دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صراع التانجو والسامبا يتحول من الملعب لـ"البلاى ستيشن"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.