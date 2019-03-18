شكرا لقرائتكم مدربا الأولمبى يعلنان عن وظائف شاغرة فى المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مدربا المنتخب مصر الأولمبى وائل رياض ومحمد شوقى، فى جهاز شوقى غريب، إعلانا عبر حسابه الشخصى لموقع "فيس بوك"، مطالبا أى من المواهب الشابه المقيمة خارج مصر من مواليد 97 للانضمام إلى معسكر المنتخب بإسبانيا. وكتبا على حسابهما الشخصى: "إلى اللاعبين المصريين المقيمين فى الخارج ويلعبون فى الدوريات الأوروبية من مواليد 97 حتى مواليد 2000 نوجه عنايتكم بوجود تدريب مع المنتخب الأولمبى فى إسبانيا يوم 23 مارس فى ملعب Pinatar Arena فى مدينة San pedro Murcia Spain برجاء التواصل معى على الخاص". Advertisements

شوقى

وائل رياض

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