شكرا لقرائتكم المكافآت تنهال على لاعبى الزمالك بعد التأهل.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل لاعبو الزمالك، على 300 دولار قيمة المكافأة الفورية فور التأهل لربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، عقب التعادل السلبى مع نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة، التى أدت إلى تصدر الفريق الأبيض مجموعته بتسعة نقاط.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الزمالك على مكافأة التأهل الخاصة التى تصل إلى 200 ألف جنيه لكل لاعب خلال الساعات المقبلة، حيث سيبدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون المقرر لها بعد غد الأربعاء فى الدورى الممتاز.

وسيواجه الزمالك فى ربع نهائى الكونفدرالية، أحد أندية حسنية أغادير المغربى وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلى وصيف المجموعة الثانية أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة، وسيتجنب الفريق مواجهة جورماها الكينى وصيف المجموعة الرابعة لتواجده مع الفريق الأبيض فى مرحلة المجموعات وستقام القرعة بعد غد الأربعاء.