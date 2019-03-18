شكرا لقرائتكم الفرنسي نصري لا يعرف مستقبله مع وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف سمير نصري لاعب وسط وست هام يونايتد، أنه ليس متأكدا بشأن مستقبله بعد أن وقع على عقد قصير الأمد مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ينتهي هذا الموسم.

وعاد اللاعب الفرنسي، الذي عوقب بالإيقاف لمدة ستة أشهر في 2017 بسبب المنشطات وامتدت العقوبة لاحقا إلى 18 شهرا، إلى الملاعب في يناير هذا العام بعقد لمدة ستة أشهر مع النادي اللندني.

Advertisements

وقال نصري لصحيفة "لندن إيفنينغ ستاندارد": لا أعرف شيئا عن المستقبل. أمامي سبع مباريات وأود أن ألعب بدون إصابة وبعدها سننظر إلى ما هو قادم، وأهم شيء بالنسبة لي أنني عدت للعب وهو ما حدث فييناير. وصنع سمير هدفين مع وست هام في خمس مباريات تتضمن انتفاضة أمام هدرسفيلد تاون مطلع الأسبوع.

وغاب اللاعب البالغ عمره 31 عاما، الذي مثل أرسنال وفاز بلقبين للدوري الانجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، عن أربع مباريات بسبب إصابة بربلة الساق في وقت سابق هذا العام وبرر الإصابة بقلة المباريات التي خاضها، وتابع: تعرضت لإصابة لأنني لم أكن ألعب بشكل منتظم كل أسبوع والآن يتعامل معي المدرب بحرص.

وبعد فترة التوقف الدولية سيستضيف فريق المدرب مانويل بليغريني، صاحب المركز التاسع بعد 31 مباراة، إيفرتون في الدوري يوم 30 من الشهر الجاري.