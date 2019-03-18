شكرا لقرائتكم هازارد يضغط على تشيلسي للانتقال إلى ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الاثنين أن اللاعب البلجيكي ايدن هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، لن يتخلى عن حلمه بالانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني وأنه يجري مفاوضات في الوقت الراهن مع إدارة ناديه تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله للنادي المدريدي في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن هازارد صرح في أكثر من مناسبة طوال السنوات الأخيرة برغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد وأن هذا الأمر هو حلمه الأكبر منذ طفولته.

وأوضحت الصحيفة أن المقربين من اللاعب البلجيكي اعترفوا بأن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفني لريال مدريد أسعدت هازارد كثيرا، كون زيدان كان أول من رشحه للعب في النادي العاصمي في العام 2010.

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ورغم ذلك، أكدت هذه المصادر بأن عودة زيدان لريال مدريد ليست هي الدافع وراء رغبة هازارد المؤكدة في الانضمام لناديه المفضل، حيث أنه اتخذ قراره بالانتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية سواء تحت قيادة زيدان أو غيره من المدربين.

وألمحت "آس" إلى أن نجاح صفقة انتقال هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد لا تعتمد على قرار اللاعب البلجيكي وحسب، بل إن الأمر يتعلق بصورة أكبر بالاتفاق الذي سيبرمه الناديان الإنجليزي والإسباني.

وترى "آس" أن العقوبة الموقعة على تشيلسي والتي تقضي بحرمانه من عقد صفقات شراء لاعبين جدد حتى عام 2020 لن تؤثر على قراره ببيع هازارد إلى ريال مدريد، كما قدرت قيمة الصفقة بين 100 و120 مليون يورو.