شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الكأس.. تعرف على بطولات الأهلى والجزيرة فى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من نهائى بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، الذي يجمع فريقى الأهلى والجزيرة، نرصد تاريخ الأندية مع البطولة المحلية، والسنوات التى تحققت خلالها بطولاتها.

بالنسبة لفريق الزمالك فيتصدر ترتيب الفرق الأكثر حصدًا للبطولة، حيث حصد البطولة 13 مرة، وكانت أول بطولة عام 1974، وآخر بطولة حققها الفريق الأبيض موسم 2005/2006.

يأتى فى المركز الثانى فريق الاتحاد، برصيد 11 بطولة، وكان أول لقب حققه زعيم الثغر موسم 1975، بينما كان آخر لقب موسم 2011/2012.

وبالنسبة لفريق الأهلى فحل ثالثًا، وفى جعبته 10 ألقاب لبطولة الكأس، اللقب الأحمر الأول تحقق موسم 1987 وبالنسبة لآخر لقب حققه الموسم الماضى 2017/2018.

وبالنسبة لسبورتنج فحقق اللقب 7 مرات بدءًا من موسم 1976 وآخر لقب موسم 2017/2016.

أما الجزيرة فلم يحصد اللقب سوى 3 مرات فقط

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