تعرف على مواعيد الدورة الودية للمنتخب الأولمبى فى إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الودية التى يشارك فيها المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى إسبانيا، مواعيد جمع المباريات التى ستقام فى الدورة. وتقام الدورة وفقا للمواعيد المعلنة فى الفترة من 20 حتى 26 مارس الجارى، ويخوض المنتخب الأولمبى مباراتين الأولى أمام أمريكا الجمعة المقبل، والثانية أمام هولندا الثلاثاء. ويشارك فى الدورة العديد من المنتخبات العالمية هى فرنسا والأرجنتين وكوريا الجنوبية وأوكرانيا والصين أيسلندا والمكسيك والأوروجواى والسعودية. الجدول

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