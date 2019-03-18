شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يطلب تقريرًا عن المقاولون قبل موقعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على مطالبة جهازه المعاون، بتجهيز تقرير عن فريق المقاولون العرب، ويسعى المدير الفنى لدارسة الذئاب ومعرفة نقاط القوة والضعف قبل مواجهته يوم الأربعاء المقبل بالدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما اتفق النادى الأبيض مع اتحاد الكرة على تأجيل اللقاء لحين انتهاء الزمالك من مباراة بطل الجزائر.

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وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية وتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط وتأهل معه جورماهيا الكينى برصيد 9 نقاط أيضًا وجاء بترو اتليتكو فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

وسيواجه الفريق الأبيض أحد أندية حسنية أغادير المغربى وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلى وصيف المجموعة الثانية أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة، وسيتجنب الفريق مواجهة جورماها الكينى وصيف المجموعة الرابعة لتواجده مع الفريق الأبيض.