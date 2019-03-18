شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: أغلقنا الملف الأفريقى ونقاتل على المربع الذهبى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد العاطى "دونجا"، لاعب وسط الإسماعيلى، أن الفريق استفاد من المشاركة ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى اكتساب اللاعبين خبرات جديدة أمام فرق من العيار الثقيل. وودع الدراويش منافسات دور المجموعات للبطولة القارية، حيث كانت آخر مباراته أمس الأول أمام الأفريقى التونسى التى انتهت بخسارته بهدف نظيف مشكوك فى صحته. Advertisements وأضاف دونجا فى تصريحات صحفية: "المشاركة الأفريقية تسهم فى الارتقاء بمستوى اللاعبين بجانب التعرف بشكل أكبر على كيفية التعامل مع الضغوط". وواصل: "أغلقنا تلك الصفحة وسنركز على استكمال مشوارنا فى مسابقة الدورى فضلاً عن بطولة كأس مصر". واختتم اللاعب الذى كان ضمن التشكيلة المثالية فى الجولة الأخيرة لدورى الأبطال: "سنقاتل على مركز يضمن لنا الاستمرار فى المشاركة بأفريقيا وتحقيق نتائج مميزة تسعد الجماهير".

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