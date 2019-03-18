شكرا لقرائتكم خبر عن بدون راحة.. صادق يلحق بالمنتخب الأولمبى فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيغادر محمد صادق صانع ألعاب الإسماعيلى إلى إسبانيا بدون راحة من أجل اللحاق ببعثة المنتخب الأولمبى، تحضيرًا لمواجهتى أمريكا وهولندا يومى 22 و26 من شهر مارس الجارى.

يأتى المعسكر ضمن برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان اللاعب قد شارك مؤخرًا ضمن صفوف فريقه أمام الأفريقى التونسى فى ختام مشوار الدراويش بدورى أبطال أفريقيا.

فى السياق ذاته، تعذر سفر وجيه عبد الحكيم جناح الدراويش ضمن البعثة لعدم استكمال الأوراق الخاصة به.