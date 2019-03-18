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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 18 مارس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الزمالك ممنوع من الراحة بعد العودة للقاهرة استعداداً لمباراة المقاولون، ولاسارتي يُجمّد صفقة الأهلي مع حارس مرمى في الصيف.الزمالك ممنوع من الراحة بعد العودة للقاهرة استعداداً لمباراة المقاولون
قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض تدريبات الفريق فى الخامسة مساء اليوم على ملعب النادى بعد العودة للقاهرة صباح اليوم من الجزائر.
شوبير: بعض لاعبى المنتخب اشتكوا من الزى الجديد
كشف الإعلامى ونائب رئيس اتحاد الكرة أحمد شوبير، وجود بعض الشكاوى من بعض اللاعبين من قميص المنتخب الجديد.
المنتخب يطير إلى النيجر فى الثانية ظهر الخميس المقبل
حدد خافير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، الثانية ظهر الخميس المقبل موعداً للسفر إلى النيجر بعد التأكد من إنهاء إجراءات السفر بطائرة خاصة، حيث تستغرق الرحلة 5 ساعات ونصف الساعة لتصل البعثة إلى العاصمة نيامى فى السابعة والنصف مساءً.
قرر الأورجوياني مارتن لاسارتي تجميد ملف التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم أن المدير الفني سبق وطلب تدعيم هذا المركز قبل أن يتراجع ويؤكد أن التعاقد مع حارس مرمى سيكون فى مؤخرة أولوياته خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية مشاورات بين أعضاء الجهاز الفني.
وزير الرياضة يحضر قرعة نهائيات دورى مراكز الشباب غداً
يحضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، غدا الثلاثاء، قرعة نهائيات دورى مراكز الشباب لدور الـ 32 بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.
الزمالك يمنح محمد إبراهيم الفرصة الأخيرة لحسم أزمة التجديد
استقر مسئولو الزمالك على منح محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، فرصة أخيرة من أجل تمديد عقده خلال الفترة الجارية، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وكان اللاعب قد رفض تمديد التعاقد خلال شهر يناير الماضى، ما أدى إلى تعثر إعارته إلى الإسماعيلى ثم خرج من الحسابات الفنية بعد ذلك للسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق.
طولان يرفض الضغوط للعفو عن صبرى رحيل
رفض حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى الضغوط التى مورست عليه من أجل العفو عن صبرى رحيل لاعب الفريق المنتقل لزعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من الأهلى .
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