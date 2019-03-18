الارشيف / اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 18 مارس 2019 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها، الزمالك ممنوع من الراحة بعد العودة للقاهرة استعداداً لمباراة المقاولون، ولاسارتي يُجمّد صفقة الأهلي مع حارس مرمى في الصيف.

الزمالك ممنوع من الراحة بعد العودة للقاهرة استعداداً لمباراة المقاولون

قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض تدريبات الفريق فى الخامسة مساء اليوم على ملعب النادى بعد العودة للقاهرة صباح اليوم من الجزائر.

201903170825222522.jpg

 

شوبير: بعض لاعبى المنتخب اشتكوا من الزى الجديد

كشف الإعلامى ونائب رئيس اتحاد الكرة أحمد شوبير، وجود بعض الشكاوى من بعض اللاعبين من قميص المنتخب الجديد.

 

المنتخب يطير إلى النيجر فى الثانية ظهر الخميس المقبل

حدد خافير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، الثانية ظهر الخميس المقبل موعداً للسفر إلى النيجر بعد التأكد من إنهاء إجراءات السفر بطائرة خاصة، حيث تستغرق الرحلة 5 ساعات ونصف الساعة لتصل البعثة إلى العاصمة نيامى فى السابعة والنصف مساءً.

 

Advertisements
لاسارتي يُجمّد صفقة الأهلي مع حارس مرمى في الصيف

قرر الأورجوياني مارتن لاسارتي تجميد ملف التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم أن المدير الفني سبق وطلب تدعيم هذا المركز قبل أن يتراجع ويؤكد أن التعاقد مع حارس مرمى سيكون فى مؤخرة أولوياته خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية مشاورات بين أعضاء الجهاز الفني.

e97956a0cb.jpg

 

وزير يحضر قرعة نهائيات دورى مراكز الشباب غداً

يحضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، غدا الثلاثاء، قرعة نهائيات دورى مراكز الشباب لدور الـ 32 بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

 

الزمالك يمنح محمد إبراهيم الفرصة الأخيرة لحسم أزمة التجديد

استقر مسئولو الزمالك على منح محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، فرصة أخيرة من أجل تمديد عقده خلال الفترة الجارية، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وكان اللاعب قد رفض تمديد التعاقد خلال شهر يناير الماضى، ما أدى إلى تعثر إعارته إلى الإسماعيلى ثم خرج من الحسابات الفنية بعد ذلك للسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق.

 

طولان يرفض الضغوط للعفو عن صبرى رحيل

رفض حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى الضغوط التى مورست عليه من أجل العفو عن صبرى رحيل لاعب الفريق المنتقل لزعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من الأهلى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى