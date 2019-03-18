شكرا لقرائتكم خبر عن 96 لاعبا من 20 دولة يشاركون فى بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد عمرو منسى، مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بتنظيم مختلف للبطولة هذا العام، وبعض المفاجآت، مشيراً إلى مشاركة 96 لاعباً من 20 دولة فى البطولة.

وتقام بطولة الجونة الدولية في 17 إبريل المقبل وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وتصنف البطولة الدولية بفئة بطولات البلاتينيوم حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 165 ألف دولار .

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف العاشر لقب البطولة عن رجال الاسكواش بنسخة 2018.