شباب الأهلى يواجهون منيا القمح ودياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق شباب الأهلى مواجهة ودية، الخميس المقبل، أمام فريق منيا القمح، استعداداً لمباريات الفريق الأحمر فى دورى القطاعات، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمركز منيا القمح. وقدم مجلس إدارة الأهلى التهاني لمجلس إدارة نادى منيا القمح بهذه المناسبة، وتمنى لهم دوام الأزدهار والتوفيق.

خطاب الاهلى

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