شكرا لقرائتكم خبر عن 300 دولار مكافأة الزمالك الفورية بعد التأهل الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل لاعبو الزمالك على 300 دولار قيمة المكافأة الفورية فور التأهل لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية عقب التعادل السلبى مع نصر حسين داى الجزائرى، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة التى أدت إلى تصدر الفريق الأبيض مجموعته بتسع نقاط.

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ومن المقرر أن يحصل لاعبو الزمالك على مكافأة التأهل الخاصة التى تصل إلى 200 ألف جنيه لكل لاعب خلال الساعات المقبلة، حيث سيبدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون المقرر لها بعد غد الأربعاء فى الدورى الممتاز.

وسيواجه الزمالك فى ربع نهائى الكونفدرالية أحد أندية حسنية أغادير المغربي وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلى وصيف المجموعة الثانية أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة، وسيتجنب الفريق مواجهة جورماها الكيني وصيف المجموعة الرابعة لتواجده مع الفريق الأبيض في مرحلة المجموعات وستقام القرعة بعد غد الأربعاء.