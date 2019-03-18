محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: توجت المصرية مريم عادل لاعبة الفروسية، ببرونزية الفروسية في الأوليمبياد الخاص. وتستضيف أبو ظبي الأوليمبياد العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة من 14 مارس حتى 21 من الشهر ذاته. وحصدت مريم عادل لمصر الميدالية رقم 36 خلال البطولة. وتوجت مصر بـ14 ميدالية ذهبية، و14 فضية، بالإضافة لـ8 ميداليات برونزية حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مريم عادل تقتنص برونزية الفروسية في الأوليمبياد الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.