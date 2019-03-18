وكيله لـ"الخليج 365": مؤمن على أعتاب الدوري الفنلندي.. والحسم في جلسة عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال أحمد يحيي وكيل أعمال مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي إن هناك أكثر من نادٍ في فنلندا يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي قال يحيى: "سنعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لتحديد عدة أشياء من بينها مدة الإعارة وأي نادٍ سينتقل إليه مؤمن خاصة مع وجود أكثر من عرض بالدوري الفنلندي".

وتابع :"مؤمن لديه رغبة في خوض تجربة احتراف القصيرة بالدوري الفنلندي لتجهيز نفسه بدنيا وفنيا بالشكل الأمثل قبل العودة مٌجددا إلى صفوف الأهلي مع بداية الموسم المقبل".

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وأتم: " مؤمن حاليًا يواصل برنامجه التأهيلي، وسيكون جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بشكل طبيعي مع فريقه الجديد".

فترة القيد في الدوري الفنلندي مازالت مفتوحة حيث سيتم غلقها في العاشر من ابريل المقبل.

جدير بالذكر أن مؤمن انتقل إلى صفوف أُحد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قبل فسخ عقده مع الفريق بالتراضي دون أن يشارك في أي مباراة رسمية.