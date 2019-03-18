ماتيتش: يونايتد لا يمكنه تحمل هزات أخرى

قوضت هزيمتان متتاليتان لمانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الممتاز، الكثير من الزخم المحيط بصحوة مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه المؤقت أولي جونار سولشار، إلا أن لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش يرى أن إنهاء الفريق ضمن المربع الذهبي في الدوري يبدو في المتناول، مشيراً إلى أن الفريق لا يتحمل هزات أخرى.

رغم تبقي 8 مباريات على نهاية الموسم، فإن يونايتد صاحب المركز الخامس يتقدم بنقطة واحدة على تشيلسي، ويتراجع بفارق نقطتين عن آرسنال، و3 نقاط عن توتنهام هوتسبير في السباق نحو المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال ماتيتش للصحافيين: “يجب تقديم أفضل ما لدينا لنصل لأول 4 في الترتيب، لا يمكن أن ندع الأمور تمر بهذا الشكل، هناك الكثير الذي يجب اللعب من أجله، لدينا 8 مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي، ونحن نقاتل من أجل أول 4 مراكز”.

وأضاف: “لدينا دوري أبطال أوروبا أيضاً، سنرى ما يمكننا فعله وما نملكه من إمكانات ومهارات”.