ميسي ينضم لمعسكر “التانغو” في مدريد

ينضم مهاجم برشلونة ليونيل ميسي إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني الذي يستعد في مدريد، اعتباراً من اليوم الإثنين، لودية أمام فنزويلا الجمعة المقبل، في حين سيفتقد المنتخب للمدافع نيكولاس أوتامندي الذي أصيب بالتواء مع ناديه مانشستر سيتي.

يعود ميسي للمنتخب بعد غياب 7 أشهر، ونصف منذ الخروج من مونديال روسيا، منتشياً بالهاتريك الذي سجله الأحد في مرمى ريال بيتيس، ليضع نفسه تحت إمرة المدرب ليونيل سكالوني الذي يجهز الفريق لبطولة كوبا أمريكا التي ستقام بالبرازيل الصيف المقبل.

وغاب ميسي منذ المونديال عن 6 مباريات للمنتخب (4 انتصارات وتعادل وخسارة) تحت قيادة سكالوني.

وسيفتقد المنتخب للمدافع نيكولاس أوتامندي الذي تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر خلال المباراة التي خاضها مع مانشستر سيتي أمام سوانزي في كأس الاتحاد.

وخاض أوتامندي 90 دقيقة في المباراة، ولكن الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم أعلن عن إصابته ولا ينوي سكالوني استبداله في القائمة التي كانت تضم 31 لاعباً لمباراتي فنزويلا، الجمعة المقبل.