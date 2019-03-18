جماهير بيتيس تنحني لميسي “الاستثنائي”

اعتاد ليونيل ميسي على تلقي الإشادة في ملعب نو كامب، إلا أنه حظي باستقبال صاخب من جماهير الفريق المنافس بسبب ثلاثية رائعة، قاد بها برشلونة للفوز على ريال بيتيس (4-1) في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

افتتح ميسي التسجيل بركلة حرة لا يمكن التصدي لها، ثم أسهم بتأثيره القوي مع لويس سواريز في إحراز الهدف الثاني بعد تمريرة بكعب القدم من سواريز، سجل منها ميسي قبل نهاية الشوط الأول.

وابقى اللاعب الارجنتيني أفضل أهدافه حتى النهاية، حيث أكمل انتصار برشلونة والذي دفع الفريق للابتعاد بفارق 10 نقاط في قمة دوري الدرجة الاولى الإسباني بتسديدة مذهلة من اللمسة الأولى، سكنت الشباك بعد مرورها من فوق الحارس بعد تبادل التمرير مع إيفان راكيتيتش.

وبدا حارس بيتيس باو لوبيز في حالة هلع مما حدث بينما نهضت جماهير بيتيس، التي تشتهر بحبها الشديد وإخلاصها لفريقها، وأنحنت لميسي وهتفت باسمه.

وقال فالفيردي مدرب برشلونة “على الرغم من ان شباك المنافس تلقت اهدافا من ميسي فان جماهيره بدت مستمتعة بهذه الحقبة التي لا تصدق والتي صنعها (ميسي).

“انهم مستمتعون ايضا واقروا بذلك اليوم (الاحد).

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“من المهم انهم منحوه هذه التحية. هذا اقرار بما يقوم به. جماهير المنافسين تعاني منه لكنها تقدره بسبب الامكانات التي يملكها.

“اداء ليو كان استثنائيا فقد سجل ثلاثة اهداف لكن كان بوسعه ان يسجل اربعة وهذا يظهر لك مدى جودة الاداء الذي يقدمه”.

ورفع افضل لاعب في العالم خمس مرات رصيده الى 39 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم قبل شهرين على نهاية الموسم.

وهذه هي الثلاثية رقم 51 لميسي في مسيرته لكنه لا يتذكر تلقيه مثل هذا التصفيق من جماهير أي فريق منافس قبل ذلك.

وقال ميسي “لا يمكنني تذكر اي شيء مثل هذا حدث لي من قبل وانا في غاية الامتنان لرد فعل الجماهير.

“انا ممتن لهم وسعيد بالانتصار الذي كان في غاية الاهمية”.