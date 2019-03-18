فرنسا تفقد مارسيال وتضم ليمار لتصفيات بطولة أوروبا 2020

أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني، أن إصابة في الركبة أجبرت مهاجم مانشستر يونايتد، أنطوني مارسيال، على الانسحاب من تشكيلة فرنسا التي تواجه مولدوفا وأيسلندا هذا الشهر، في تصفيات بطولة أوروبا 2020.

أضاف الاتحاد الفرنسي: “لاعب وسط أتلتيكو مدريد توماس ليمار سيحل محل مارسيال الذي يواجه العديد من الصعوبات هذا الموسم بسبب ركبته اليمنى”.

ويأتي انسحاب مارسيال (23 عاماً) من التشكيلة بعد محادثات بين أطباء المنتخب الفرنسي ويونايتد الذي شارك معه اللاعب في الخسارة 1-2 أمام ولفرهامبتون واندرارز في دور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان مارسيال عاد لتشكيلة فرنسا لأول مرة منذ عام، بعدما سجل 11 هدفاً في 30 مباراة بجميع المسابقات مع يونايتد هذا الموسم.