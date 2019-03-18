مدرب الإسماعيلي يمنح اللاعبين راحة بعد انتهاء المشوار الأفريقي

منح الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلي اللاعبين راحة تمتد حتى يوم الجمعة المقبل وذلك عقب ختام مشوار الفريق بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وكانت بعثة الفريق قد وصلت اليوم إلى مصر بعد رحلة سفر شاقة قادمة من تونس عقب مواجهة بطلها الأفريقى بالجولة السادسة
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة استعدادا للقاء انبى يوم 29 مارس الجارى لحساب الأسبوع الــ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
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