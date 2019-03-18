يومًا رياضيًا لجامعة المنيا بالصالة المغطاة تحت شعار "الرياضة حياة"

شارك الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في فعاليات اليوم الرياضي، والذي أطلقته الجامعة بتنظيم من إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب ،بالتعاون مع وزراة التعليم العالي تحت شعار " لرياضة حياة"

وذلك كنوعًا من الترفيه وإضفاء البهجة بين منتسبي الجامعة، من خلال مشاركة قيادات الجامعة مع طلابها ، وأعضاء هيئة التدريس ، وكسر ضغوطات العمل الرسمي، وتأكيدًا على قيم الرياضة واخلاقياتها، وبدأت فعاليات اليوم الرياضي ، بطابور عرض لكليات الجامعة العشرين، تبعها السلام

الجمهوري.

ثم الوقوف دقيقة حداد تكريمًا على أرواح شهداء الوطن، وكل من راح ضحية للإرهاب الجبان ضد الإنسانية، كما قُدم عرض رياضي ، وآخر فرعوني ، قدمته طالبات الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية تخصص التمرينات الإيقاعية بعنوان "الرياضة حياة" وإشراف من الدكتورة منال أحمد ، رئيس قسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركي، بكلية التربية الرياضية.

وقال الدكتور "مصطفى عبدالنبي" أن الجامعة تحرص على تنظيم العديد من الفعاليات، و التي من شأنها إفادة طلابها، مشيرًا إلى أن

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تنظيم الجامعة لهذا اليوم ، يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب البدنية ، والعقلية ، وتنمية روح المنافسة الشريفة، والعمل الجماعي ، من خلال ممارستهم لرياضة تسمو بالنفس.

وسط أجواء تغمرها الألفة والمحبة بين إدارة الجامعة ومسئوليها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعقب انتهاء الاحتفالية شارك رئيس الجامعة ، ونائبه ، وعمداء الكليات، في فعاليات اليوم ، والتي شملت مبارة لكرة القدم بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وضربات الجزاء، وتنس طاولة.

وجدير بالذكر، أن اليوم جاء بحضور عمداء الكليات ووكلائها ، ومدير الإدارت لرعاية الطلاب الجامعة والكليات، والدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وإشراف وليد عبدالقوي، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور أحمد بسيوني ، مدير إدارة النشاط الرياضي، والاخصائيين بالإدارة والكليات.