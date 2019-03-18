وعد عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش
وأشار منسي في تصريحات صحفية اليوم، للإعلان عن تفاصيل البطولة، إلى أن بطولة الجونة للإسكواش أصبحت ماركة مسجلة في مصر، وبات الجميع ينتظرهامن العام إلى العام، لا سيما وأن الجميع يهتم بها في العالم كله، ويتم بثها مباشرة عبر 30 قناة حول العالم.
وشدد منسي على أن الجميع بذل مجهودا كبيرا على مدار الفترة الماضية، من أجل تنظيم بطولة الجونة الدولية للإسكواش
وأكد مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو منسي: انتظروا تنظيم مختلف لبطولة الجونة الدولية للإسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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