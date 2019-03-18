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عمرو منسي: انتظروا تنظيم مختلف لبطولة الجونة الدولية للإسكواش

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وعد عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش

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، بتنظيم مختلف للبطولة هذا العام، وبعض المفاجآت، بالإضافة إلى النجاح المنتظر، بعد تأكد مشاركة 96 لاعبا من 20 دولة.

وأشار منسي في تصريحات صحفية اليوم، للإعلان عن تفاصيل البطولة، إلى أن بطولة الجونة للإسكواش أصبحت ماركة مسجلة في مصر، وبات الجميع ينتظرها

من العام إلى العام، لا سيما وأن الجميع يهتم بها في العالم كله، ويتم بثها مباشرة عبر 30 قناة حول العالم.

وشدد منسي على أن الجميع بذل مجهودا كبيرا على مدار الفترة الماضية، من أجل تنظيم بطولة الجونة الدولية للإسكواش

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للعام الثامن على التوالي، مشيرا إلى أن كواليس تنظيم البطولة مثيرة للغاية، وتتضمن مجهودات ضخمة، وبعض الصعوبات، ولكن كان هناك تصميم كبير من المنظمين والرعاة على استمرار البطولة في مصر.

وأكد مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش

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، إلى أن الجونة دائما ما تثبت أحقيتها في استضافة البطولة، وأن جوها الرائع، وإمكاناتها الكبيرة، من أهم أسباب نجاح البطولة، والتي بات لديها إقبال كبير من المعلنين والرعاة.
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