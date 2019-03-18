ختام المهرجان الرياضي الثاني بجامعة الفيوم

شهد الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم والدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ختام فعاليات المهرجان الرياضى الثانى بالجامعة والذى اقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
وقامت على تنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة والذى استمر خلال الفترة من 13 حتى 18 مارس 2019 بحضور اللواء إسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور حمدىنور الدين عميد كلية التربية الرياضية والدكتورة زينب الباهى عميد كلية الخدمة الاجتماعية والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور عماد عبدالسلام المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة والدكتور سمية سامى محمد منسق المهرجان الرياضى للجامعات و أحمد عبدربه مدير عام إدارة النشاط الطلابى بوزارة الشباب والرياضة وعدد كبير من طلاب الجامعة وذلك اليوم الأثنين بملعب كلية الزراعة.
اكد الدكتور أشرف عبد الحفيظ على أهمية النشاط الرياضى فى الجامعات ودوره
تمت المنافسة خلال فعاليات المهرجات فى 4 العاب جماعية و 4 فردية للطلبة وللطالبات شملت ( كرة القدم و اليد و الطائرة والسلة وكرة السرعة ومصارعة الزراعين وتنس الطاولة والعاب القوى ويذكر فوز كلية الآداب بالمركز الثالث والتمريض بالمركز الثانى والتربية الرياضية بالمركز الثالث فى الترتيب العام بجميع المسابقات.
وفى ختام المهرجان الرياضى الثانى قام الدكتور أشرف عبدالحفيظ بتسليم الكؤوس والميداليات للكليات الفائزة خلال المسابقات.
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