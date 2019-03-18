شاهد.. منافسة بين لاعبي المنتخب الأوليمبي في "البينج بونج"

دخل لاعبو المنتخب الأوليمبي، خلال معسكر الفراعنة بإسبانيا، في منافسة بلعبة "بينج بونج". بونج". وسمح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب للاعبين بلعب البينج بونج لكسر حدة الملل في المعسكر وتخلص اللاعبين من الإجهاد نتيجة ضغط مباريات الدوري.

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