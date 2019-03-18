شاهد.. حساب قاسم باشا يستعرض مهارات كريم حافظ

استعرض حساب نادي قاسم باشا التركي، مهارات لاعبه الجديد كريم حافظ خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام اكهيسارسبور، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري التركي. الدوري التركي. ونشر حساب قاسم باشا على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" لقطة لكريم حافظ يستعرض فيها مهاراته خلال المباراة أثناء مراوغته للاعبين بمهارة. شاهد اللقطة:

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