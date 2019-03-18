اختيار ثلاثي المصري ضمن معسكر منتخب الناشئين تحت 17عامًا

تلقت إدارة النادي المصري خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار إيهاب العايدي حارس مرمى فريق المصري تحت 17 عاما الفئة العمرية 2001 والثنائي وزياد فرج ومهند صادق لاعبي فريق المصري تحت 16 عاما “الفئة العمرية 2002. والثنائي وزياد فرج ومهند صادق لاعبي فريق المصري تحت 16 عاما “الفئة العمرية 2002. وذلك للانضمام لمعسكر منتخب الناشئين تحت 17 عاما بقيادة مديره الفني الكابتن ربيع ياسين والذي يبدأ بالقاهرة اعتبارا من بعد غدٍ الأربعاء ويستمر لما يقرب من ثلاثة أسابيع يتم من خلاله الاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب الذي يستعد لخوض بطولة شمال أفريقيا.

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