بعثة الإسماعيلي تصل مصر

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى الأراضي المصرية بعد رحلة سفر شاقة امتدت عدة ساعات تخللها تزانزيت فى مطار المغرب. وكان الدراويش قد اختتم مشواره ببطولة دورى أبطال أفريقيا من تونس عقب مواجهة الافريقى فى ستاد رادس والتى تلقى فيها خسارة بهدف نظيفة لتجمد رصيده عند نقطتين جمعهما من ست مواجهات خاضهم بمرحلة المجموعات. ومن المقرر أن يحصل الفريق على فترة راحة قصيرة قبل العودة للتدريبات استعدادا لمواجهة انبى نهاية هذا الشهر بالدورى المحلى.

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