شاهد.. المصري البورسعيدي يحتفل بمرور 99 عامًا على تأسيس النادي

حرص نادي المصري البورسعيدي على الاحتفال بمرور 99 عامًا على تأسيسة، حيث تم إنشاء النادي يوم 18 مارس عام 1920 ، خلال الوهج الوطني المصري الرافض للاحتلال البريطاني بعد ثورة 1919 وأُطلق عليه هذا الاسم لأنه قام على أكتاف المصريين وسط عدد من الأندية في بورسعيد خُصصت جميعها لصالح الجاليات الأجنبية.

وكتب النادي المصري عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: " يحتفل اليوم النادي المصري بمرور تسعة وتسعين عاماً

على انشاءه في الثامن عشر من مارس عام 1920، ليصبح منذ ذلك الوقت رمزاً لبورسعيد الحبيبة وأحد أهم وأبرز القلاع الرياضية المصرية على مدار تاريخه، النادي المصري ..... 99 عاماً من العشق والشغف".

وكان المصري هو أول نادي في بورسعيد يجمع المصريين في مواجهة الأندية الأجنبية وهو ما مثل شكلًا جديدًا من أشكال المقاومة للوجود الأجنبي

وتأكيدًا للهوية الوطنية في جميع الميادين بما في ذلك الرياضة وكرة القدم خصوصًا.

استمد النادي المصري اسمه من أغنية "قوم يا مصري" الوطنية الشهيرة لفنان الشعب سيد درويش كما استمد ألوان زيه الأخضر المميز من علم مصر ذو اللون الأخضر في ذلك الوقت، ولعل هذه النشأة الوطنية الخالصة للمصري هي ما تفسر العشق الكبير لجماهير النادي له وانتماء أهل بورسعيد وحماسهم الشديد له باعتباره ممثلًا لهم ومعبرًا عن خصوصيتهم وهو العشق الذي يتبدى في الامتلاء الدائم لمدرجات ستاد النادي بجماهيره في جميع المباريات وبغض النظر عن ترتيب الفريق بالدوري.