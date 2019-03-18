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رياضة | تشيلسي يستقر على موعد إقالة ساري

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشيلسي استقر على موعد إقالة ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق الملقب بالبلوز. 

وخسر تشيلسي بثنائية نظيفة أمام إيفرتون في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 31 من الممتاز.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، إن تشيلسي حسم قراره بعدم استمرار ماوريسيو ساري في تدريب الفريق للموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن تشيلسي يدرس إقالة ساري خلال فترة التوقف الدولي، بعد تأزم موقف الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي حيث يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 57 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع.

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