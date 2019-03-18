رياضة | مدرب ريال بيتيس يفاجئ "ميسي" بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ريال بيتيس يفاجئ "ميسي" بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدير الفني لنادي ريال بيتيس الإسباني، كويكي ستين، عن أسفه لخسارة فريقه 1-4 أمام ضيفه برشلونة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني، وشهدت تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

قال ستين: "خططنا للمباراة بنفس الطريقة التي خاض بها الفريق المباراة الأولى، كان التنفيذ جيداً إلى حد كبير، وتصدينا للهجمات المرتدة، واستحوذنا على الكرة، وقمنا بالكثير من الأشياء الجيدة حتى جاء الهدف الأول من ركلة ثابتة".

وأضاف: "علينا الاعتراف بأنهم يمتلكون قوة هائلة في الهجوم، المؤلم في الأمر أننا لم نتحل بالدقة التي تحلينا بها في مباراة الذهاب".

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وتابع: "دائماً ما تنقصنا أشياء، عندما تلعب ضد فريق مثل هذا تظهر العيوب بشكل أكبر، ولكن أعتقد أننا قمنا بالكثير من الأشياء الجيدة، أحاول أن أفكر في الجانب الإيجابي، المباراة كانت لنا في البداية ولكن في النهاية لم تكن كذلك".

وتطرق مدرب ريال بيتيس إلى الحديث عن التصفيق الحار لجماهير فريقه لميسي، الذي سجل "هاتريك" في المباراة، مؤكداً بأنه شخص محظوظ لرؤية النجم الأرجنتيني في هذه الحقبة التي تشهد تألقه بشكل مذهل.

واختتم: "كنت محظوظاً بوجودي في حقبة هذا اللاعب الذي يقدم مستوى مذهل، إنه رائع، لاعب كبير وقادر وحده على حسم جميع المباريات"