رياضة | أسطورة انجلترا يحذر ليفربول من محمد صلاح

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انتقد آلان شيرر نجم إنجلترا السابق طريقة لعب الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول في الفترة الأخيرة.

وقال شيرر لصحيفة ميرور البريطانية: "طريقة صلاح أصبحت محفوظة، هو يريد المرور من الناحية اليمنى ثم وضع الكرة على قدمه اليسرى من أجل التمرير أو التسديد".

وأضاف شيرر: "الأمر بات مقلقا بالنسبة لليفربول، الموسم الماضي كان صلاح في صدارة الهدافين ويتنافس مع هاري كين، لكن الوضع مختلف هذا الموسم لأن ليفربول ينافس على لقب الدوري".