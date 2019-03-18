رياضة | الأهلي يفاجئ جماهيره بعد التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاجئ جماهيره بعد التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة اتحاد الكرة للتقدم بطلب إلى مسؤولي اتحاد الكرة لنقل مباريات الفريق الإفريقية من استاد برج العرب إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي في خوض المباريات الإفريقية في القاهرة، مستغلا التزام الجماهير الحمراء في الفترة الماضية.

وتلقى مسؤولو الأهلي وعدا من اتحاد الكرة، بمحاولة إقناع الجهات الأمنية بهذه الخطوة، لتوفير أكبر قدر من المساندة لممثل مصر الوحيد في دوري أبطال إفريقيا، خلال مواجهة دور الـ8.

ونجح الأهلي في تصدر مجموعته الإفريقية، وينتظر مواجهة أحد أندية صن داونز أو شباب قسنطينة أو حوريا كوناكري في ربع النهائي الإفريقي.