رياضة | فوز مثير لمركز شباب تلا على كفر ربيع بدوري مراكز الشباب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مثير لمركز شباب تلا على كفر ربيع بدوري مراكز الشباب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مركز شباب تلا فوزا مثيرا وصعبا على حساب فريق مركز شباب كفر ربيع، بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما اليوم لتحديد المركز الثالث، من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية، عقب تعادل الفريقان بثلاثة أهداف لكل منهما خلال موقعة مثيرة أقيمت اليوم على ملعب قويسنا.

بدأ كفر ربيع المباراة بتشكيل تكون من أحمد محمود أبو حسين، محمد حسين سويد، رشاد حمدي، محمد مبروك، عمرو عماد ربيع، طارق نشأت، أحمد إبراهيم أمين، مبروك شكر، أحمد طايل بيكو، محمد رضا القصاص، محمد جلاء المحلاوي، وفي البدلاء إبراهيم عبد الجواد، مكي الصعيدي، أحمد النوتي، محمد طايل، محمد أبو حامد، عبد القوي أحمد.

ولعب تلا اللقاء بتشكيل ضم : إبراهيم نوير، السيد عبد الغفار، ونادر سيد أحمد، وسعيد المشد، وصلاح جبر، ومحمد رحرح، ومحمد سمير، وسعيد أبو خير، وأحمد ثابت، ومحمد بلية، وباسم شوقي، وفي البدلاء : خالد فتحي شرف، وأحمد محمد عامر، ومحمد ياسر البنا، وعلي ناصر الشيخ، ومحمد عبد الجواد خطاب، ووليد حسان حجازي، وشعبان السيد بلوز.

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تقدم تلا بهدف في الدقيقة 20 عن طريق محمد سمير، خلال الشوط الأول، وأضاع أحمد بيكو ضربة جزاء فى الدقيقه 35 من نفس الشوط.

وفي الشوط الثاني تعادل كفر ربيع في الدقيقة 5 للشوط الثاني عبر مبروك شكر، ثم تقدم تلا مجدداً بالهدف الثاني للاعب محمد رحرح، بالدقيقة 15 ، وأحرز مبروك شكر التعادل لكفر ربيع بالدقيقة 21.

وفي الدقيقة 35 سجل صلاح جبر هدف التقدم للفريق التلاوي، بينما شهدت الدقيقة 47 إحراز هدف التعادل لكفر ربيع سجله اللاعب رشاد حمدي القصاص، ليجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، لتحديد الفائز، وأسفرت عن فوز تلا 5-4.

أدار المواجهة حكم الدرجة الأولى محمد حليم، وعاونة عبد الله حبيب، وأحمد جمال، وحكم رابع ندى ناجي.