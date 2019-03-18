رياضة | باريس سان جيرمان يخطط لخطف جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يخطط لخطف جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط اسم اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب نادي أتليتكو مدريد الإسباني بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني في الساعات الأخيرة.

وقالت صحيفة أس الإسبانية أن باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل يفكر في ضم جريزمان في صيف 2019.

ويريد باريس سان جيرمان دفع 120 مليون يورو لأتليتكو مدريد لضم جريزمان، بينما تقدر قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع الأتليتكو 200 مليون يورو.

وكان جريزمان رفض قبل انطلاقة كأس العالم في روسيا، الانتقال إلى برشلونة وجدد عقده مع الأتليتكو حتى عام 2023.