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رياضة | الشارقة يرفض إعارة علي زين للأهلي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشارقة يرفض إعارة علي زين للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي الشارقة الإماراتي، إعارة علي زين لاعب الفريق ومنتخب مصر، للمشاركة مع المارد الأحمر في مباراة كأس السوبر الإفريقي والمقرر لها يوم 4 أبريل المقبل بالمغرب.

وتمسك النادي الإماراتي باستمرار اللاعب ضمن صفوف نظرا لارتباطه بالمشاركة مع الفريق في مباراة هامة يوم 5 أبريل المقبل.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك غريمه التقليدي يوم 4 أبريل المقبل بالمغرب، في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

رسميا.. يفقد سواريز 15 يوما

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أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن التشخيص النهائي لإصابة مهاجم الفريق الكتالوني لويس سواريز بعد إصابته بالأمس في مباراة ريال بيتيس. 

وأكد الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن سواريز خضع صباح اليوم الأثنين لفحوصات طبية شاملة أثبتت إصابته بالتواء بسيط في كاحله.

وأضاف الموقع الرسمي للبارسا أن المدة المتوقعة لغياب سواريز عن الفريق ستتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما، حيث سيخضع مهاجم البلوجرانا لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي ولن ينضم لمعسكر منتخب بلاده في الصين.

وفاز برشلونة على نظيره ريال بيتيس بنتيجة 4-1 في الجولة 28 من .

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