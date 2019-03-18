رياضة | الشارقة يرفض إعارة علي زين للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشارقة يرفض إعارة علي زين للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي الشارقة الإماراتي، إعارة علي زين لاعب الفريق ومنتخب مصر، للمشاركة مع المارد الأحمر في مباراة كأس السوبر الإفريقي والمقرر لها يوم 4 أبريل المقبل بالمغرب.

وتمسك النادي الإماراتي باستمرار اللاعب ضمن صفوف نظرا لارتباطه بالمشاركة مع الفريق في مباراة هامة يوم 5 أبريل المقبل.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك غريمه التقليدي يوم 4 أبريل المقبل بالمغرب، في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

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