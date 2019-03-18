رياضة | الألومنيوم يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الوليدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الوليدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف فريق نادي الألومنيوم، بقيادة ياسر الكناني، المدير الفني، تدريباته، اليوم الإثنين، بعد الراحة التي منحها المدير الفني للفريق، عقب مباراته أمام نادي المنيا، بالأسبوع الثاني والعشرين، من بطولة دوري القسم الثاني، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكانت لجنة المسابقات، أعلنت تأجيل مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من البطولة، على أن تقام مبارياته، يوم الخميس، الموافق 27 مارس الجاري، وجاء التأجيل تزامنًا مع مؤتمر الشباب الإفريقي، وزيارة رئيس الجمهورية لمحافظات الصعيد.

ويحتل الألومنيوم المركز الثامن برصيد 29 نقطة، ويسعى خلال لقائه القادم أمام فريق نادي الوليدية، صاحب المركز الأخير، برصيد 10 نقاط، والذي تأكد هبوطه للقسم الثالث، إلى تحقيق الفوز، واحتلال مركز متقدم بجدول المسابقة.