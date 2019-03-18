رياضة | "ميسي" ينضم لمنتخب الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميسي" ينضم لمنتخب الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينضم مهاجم برشلونة ليونيل ميسي، إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني، الذي يستعد في مدريد اعتبارا من الإثنين لودية أمام فنزويلا، الجمعة المقبل، في حين سيفتقد المنتخب للمدافع نيكولاس أوتاميندي الذي أصيب بالتواء مع ناديه مانشستر سيتي.

ويعود ميسي للمنتخب بعد غياب سبعة أشهر ونصف منذ الخروج من مونديال روسيا، منتشيا بالهاتريك الذي سجله الأحد في مرمى ريال بيتيس، ليضع نفسه تحت إمرة المدرب ليونيل سكالوني، الذي يجهز الفريق لبطولة كوبا أمريكا التي ستقام بالبرازيل الصيف المقبل.

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وغاب ميسي منذ المونديال عن ست مباريات للمنتخب (4 انتصارات وتعادل وخسارة) تحت قيادة سكالوني.

وسيفتقد المنتخب للمدافع نيكولاس أوتاميندي، الذي تعرض السبت لالتواء في الكاحل الأيسر خلال المباراة التي خاضها مع مانشستر سيتي أمام سوانزي في كأس الاتحاد.

وخاض أوتاميندي 90 دقيقة في المباراة، ولكن الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم أعلن عن إصابته ولا ينوي سكالوني استبداله في القائمة التي كانت تضم 31 لاعبا لمباراتي فنزويلا، الجمعة المقبل، والمغرب، الثلاثاء 26 من الشهر الجاري.