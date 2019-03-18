رياضة | نجم الأهلي يقرر الرحيل في حالة وحيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يقرر الرحيل في حالة وحيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أحمد الشيخ، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرحيل عن القلعة الحمراء، في حتالة عدم الحصول على فرصة.

وتلقى أحمد الشيخ عرضا من مصر المقاصة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والرحيل عن الأهلي.

وينتظر الشيخ تنفيذ وعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي بالحصول على الفرصة بالمباريات المحلية، وفى حالة عدم حدوث ذلك سيفكر فى الرحيل بشكل نهائي عن القلعة الحمراء.

ويرغب المقاصة في ضم الشيخ وإعادته من جديد بعد التعاقد مع ميدو جابر الذي يتألق مع الفريق بعد عودته من الأهلي، في انتقالات شهر يناير.