شكرا لقرائتكم مدرب سان جيرمان يتحدى: لن نعتذر على عقب الخروج الأوروبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، إقصاء فريقه من دورى أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر يونايتد، مؤكدا خسرنا مباراة كبيرة وعلينا التحمل.

وقال المدرب الألمانى فى تصريحات اليوم الاثنين بحسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز: "يجب ألا نعتذر لأننا أكثر من يشعر بالإحباط، كان حدثا عارضاً، اعرف فريقى جيداً، عندما تخسر مباراة كبيرة وقد خسرنا واحدة من تلك المباريات بالفعل، فإن علينا تقبل أن يتحدث الجميع فى هذا الأمر".

ولم تساند مجموعة المشجعين المتعصبين للنادى الفريق خلال أول 15 دقيقة من مباراته أمام الغريم أولمبيك مرسيليا فى الدورى الفرنسى، وهى أول مباراة للفريق منذ خروجه من دور 16 فى دورى أبطال أوروبا.

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وظهرت لافتات كتب عليها "لن ننسى" أو "احترموا المؤسسة" قبل بداية المباراة التى أقيمت على استاد "بارك دى برينس".

وفاز باريس سان جيرمان على مرسيليا 3-1 لتشعل الجماهير بعدها الألعاب النارية، احتفالا بثنائية انخيل دى ماريا إضافة لهدف كيليان مبابى فى الشوط الأول.